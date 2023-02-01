В Украине проводятся мероприятия по борьбе с внутренним врагом - Малюк

17:51 01 февраля Киев, Украина

Служба безопасности Украины совместно с другими силовыми ведомствами проводят ряд масштабных оперативно-следственных мероприятий, направленных на борьбу с внутренним врагом.



Об этом сказал глава спецслужбы Василий Малюк, сообщается на сайте спецслужбы в среду, 1 февраля.



По его словам, речь идет об отработке лиц, которые своими действиями вредят безопасности государства в разных областях:

предателей Украины и агентов российских спецслужб;

представителей организованной преступности;

должностных лиц, чиновников и коррупционеров, подрывающих экономику страны и стабильное функционирование оборонно-промышленного комплекса.

Сегодня в рамках открытых производств в разных регионах Украины проходят десятки обысков и вручение подозрений фигурантам дел.

"Мы выполняем задачу, поставленную президентом Украины Владимиром Зеленским, и синхронно наносим глобальный удар по внутреннему врагу. И яркое свидетельство этому – массовые обыски, вручение подозрений и задержание злоумышленников разного калибра – сказал Малюк.



Он отметил, что это только первый этап комплексной и системной работы, которую уже проводит Он отметил, что это только первый этап комплексной и системной работы, которую уже проводит СБУ и она не планирует останавливаться.

"Каждый преступник, который имеет дерзость вредить Украине, особенно в условиях войны, должен четко осознать – мы наденем наручники ему на руки. СБУ приложит к этому максимум усилий", – заверил Малюк.

Глава СБУ заверил, что спецслужба проинформирует общество о результатах сегодняшних мер и, учитывая большой объем материалов, продолжит это делать и в ближайшие дни.