В Украине проводятся мероприятия по борьбе с внутренним врагом - Малюк

Служба безопасности Украины совместно с другими силовыми ведомствами проводят ряд масштабных оперативно-следственных мероприятий, направленных на борьбу с внутренним врагом.
Об этом сказал глава спецслужбы Василий Малюк, сообщается на сайте спецслужбы в среду, 1 февраля.
По его словам, речь идет об отработке лиц, которые своими действиями вредят безопасности государства в разных областях:
Об этом сказал глава спецслужбы Василий Малюк, сообщается на сайте спецслужбы в среду, 1 февраля.
По его словам, речь идет об отработке лиц, которые своими действиями вредят безопасности государства в разных областях:
- предателей Украины и агентов российских спецслужб;
- представителей организованной преступности;
- должностных лиц, чиновников и коррупционеров, подрывающих экономику страны и стабильное функционирование оборонно-промышленного комплекса.
Сегодня в рамках открытых производств в разных регионах Украины проходят десятки обысков и вручение подозрений фигурантам дел.
Он отметил, что это только первый этап комплексной и системной работы, которую уже проводит СБУ и она не планирует останавливаться.
Глава СБУ заверил, что спецслужба проинформирует общество о результатах сегодняшних мер и, учитывая большой объем материалов, продолжит это делать и в ближайшие дни.
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