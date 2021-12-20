В Украине проведут аудит военного профобразования

При поддержке НАТО
в Украине разработан проект порядка проведения аудита военного профобразования, он позволит понять, насколько качество образования соответствует требованиям и специфике сил обороны, интеграции Украины в НАТО.
Об этом в видеообращении сообщил директор Департамента военного образования и науки Министерства обороны Украины Владимир Мирненко
"В контексте реализации курса Украины ко вступлению в НАТО проводятся мероприятия по развитию системы профессионального военного образования в Украине. Реализация вопросов ее формирования как составляющей военного образования проходит при поддержке специалистов НАТО, а также реализации программы НАТО (DEEP) Украина", - сообщил Мирненко.
Он отметил, что эту поддержку можно охарактеризовать как институциональную, так и такую, которая охватывает большинство учебных военных заведений. Подобная поддержка позволяет говорить о системных изменениях в военном образовании Украины и формировании новой культуры, основанной на евроатлантические идеалах и принципах.
"С целью повышения эффективности... предлагается провести институциональный аудит системы профессионального военного образования. Задача аудита заключается в оценке организации учебной деятельности по внедрению и выполнению образовательных программ, управленческого процесса высших военных учебных заведений, человеческих ресурсов, образовательной среды и материальных ресурсов. Проверке соблюдения заведениям требований законодательства, оценки степени и правильности внедрения стандартов НАТО в систему военного образования", - отметил Мирненко.
Таким образом, координационная группа, состоящая из Минобороны
, Генштаба ВСУ и стран НАТО разработала проект порядка проведения институционального аудита профессионального военного образования, соответствующего требованиям международных стандартов образования, разработанных Европейской сетью обеспечения качества высшего образования, а также стандарта НАТО.
"Аудит должен оценить, соответствует ли качество образования потребностям и специфике сил обороны, интеграции Украины в НАТО и предложить практические рекомендации по его улучшению в соответствии с лучшими методиками и опытом стран-НАТО", - резюмировал Мирненко, добавив, что координационная группа уже провела совещание с представителями учебных заведений об условиях и порядке проведения этого аудита.
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