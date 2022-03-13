В Украине проходят антивоенные митинги в Херсоне, Мелитополе и Бердянске

14:46 13 марта Киев, Украина

Жители окупационного Херсона, Мелитополя и Бердянска вышли на улицы с протестами против российских захватчиков



Митингующее местное население, проходя мимо военной техники оккупантов, стоящей на главных улицах города, выкрикивают "Русский солдат - фашистский оккупант!", "Бердянськ - це Україна!", "Херсон - це Україна!", "Мелитополь - Україна!","Домой!"



В видео, присланом из Херсона, были слышны выстрелы из пулемета.



Зеленский опубликовал на своем канале видео с кадрами протестов из оккупированного Херсона со словами благодарности каждому не сдавшемуся украинцу.