В Украине проходят антивоенные митинги в Херсоне, Мелитополе и Бердянске

Жители окупационного Херсона, Мелитополя и Бердянска вышли на улицы с протестами против российских захватчиков
Митингующее местное население, проходя мимо военной техники оккупантов, стоящей на главных улицах города, выкрикивают "Русский солдат - фашистский оккупант!", "Бердянськ - це Україна!", "Херсон - це Україна!", "Мелитополь - Україна!","Домой!"
В видео, присланом из Херсона, были слышны выстрелы из пулемета.
Зеленский опубликовал на своем канале видео с кадрами протестов из оккупированного Херсона со словами благодарности каждому не сдавшемуся украинцу.
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