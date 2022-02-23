В Украине предварительно одобрили закон о свободном владении оружием

19:06 23 Февраль Киев, Украина

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5708 о праве на гражданское огнестрельное оружие (№5708). Инициаторами проекта, поддержанного 274 народными депутатами, стали, в частности, Игорь Фрис, Максим Бужанский, Елизавета Богуцкая, Галина Третьякова и другие.

По их мнению, принятие закона является одним из путей решения проблемы защиты в Украине прав человека на жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и личную безопасность.

Об этом сообщили на сайте парламента.

“Огнестрельное оружие является наиболее эффективным средством реализации гражданами конституционного права на самозащиту. Подавляющее большинство развитых стран мира (устоявшихся демократий) обеспечили такое право своим гражданам, что способствовало уменьшению количества насильственных преступлений против личности и корыстно-насильственных преступлений против собственности”, – убеждают депутаты.

Авторы принятого документа предлагают среди прочего разработать порядок выдачи медицинской справки для получения документа на гражданское огнестрельное оружие, ввести в работу Единый госреестр гражданского огнестрельного оружия и создать порядок получения права на гражданское огнестрельное оружие и порядок страхования гражданской ответственности владельцев такого оружия.



В настоящее время, по информации МВД, украинцы легально владеют огнестрельным оружием в общей сложности около 1,3 миллиона единиц, в то же время случаев использования легального оружия, включая неосторожное обращение и применение оружия для необходимой обороны, есть, по утверждениям депутатов, чрезвычайно мало.

"В общей массе преступлений этот показатель не превышает 0,00006%, а среди насильственных и корыстно-насильственных преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия - 0,001%", - говорят они.

Депутаты подчеркивают, что законодательное урегулирование права собственности на оружие обладает мощным предохранительным потенциалом.

"Для преступника сегодня не составляет больших проблем приобрести огнестрельное оружие, тогда как законопослушные граждане остаются безоружными и не имеют реальной возможности использовать свое конституционное право на защиту, предусмотренное статьей 27 Конституции Украины", - объясняют они.

Сейчас, согласно законодательству, украинец может приобрести охотничье оружие только после достижения 21 года, а охотничье нарезное оружие с 25 лет. Количество единиц, которое может приобрести один человек, не ограничено, однако владелец должен обеспечить его сохранность.



Для получения разрешения на приобретение оружия необходимо подать в органы полиции документы



Срок действия разрешения на приобретение составляет три месяца, а в течение десяти суток с момента приобретения оружие необходимо зарегистрировать по месту жительства и получить разрешение на его хранение и ношение.



Оружие следует хранить в металлических сундуках, сейфах, специально изготовленных для хранения оружия, по месту постоянного проживания владельца или в местах временного пребывания (дачных домах и т.п.), о чем следует сообщить в полицию. В то же время оружие устройства должны быть в разряженном состоянии. При наличии трех и более единиц такого оружия сейф (шкаф) для его хранения должен быть оборудован охранной сигнализацией.

Другим членам семьи владельца оружия пользоваться им запрещено.



Разрешение на хранение и ношение охотничьего огнестрельного оружия выдается сроком на три года. По истечении срока действия разрешения необходимо его продлевать.



Среди правозащитников нет единого мнения о свободном владении оружием.



Так, специалист по конституционному праву эксперт Харьковской правозащитной группы Всеволод Речицкий еще несколько лет назад предлагал закрепить право гражданина на вооруженную защиту в Конституции.



Как пояснил он, право на свободное владение оружием следует рассматривать не только в контексте права на защиту собственной жизни, но и в контексте права на частную собственность, как, например, право на продажу земли. То есть гражданам следует разрешить использовать оружие для защиты своей частной собственности.



В то же время, по мнению Речицкого, экономическое состояние самих украинцев и рыночный менталитет в Украине пока не являются такими, при которых свободная продажа оружия может нормально функционировать.



Эксперт также считает неадекватной сегодняшнюю стоимость обслуживания оружия:

“Ежегодная перерегистрация травматического оружия стоит 5500 грн, это дороже пистолета Макарова. МВД фактически устроило себе такую хорошую кормушку”, – говорит Речицкий.

Глава фонда De Jure Михаил Жернаков также поддерживает свободную продажу оружия для гражданских, однако имеет замечание именно к поддержанному сегодня законопроекту. Ведь он легализует старые схемы МВД, когда "наградное оружие выдается политическим способом, в частности, уголовным авторитетам, а простые граждане несколько лет не могут узнать даже, кого наградили". В то же время упомянутый законопроект предполагает расходы на разрешения МВД вместо расходов на обучение по обращению с оружием, что увеличивает

коррупциогенные риски.

Тем временем международная правозащитная организация Amnesty International выступает против свободной продажи оружия. Там считают, что насилие, связанное с использованием оружия, чревато важнейшимправу человека – праву на жизнь. Правозащитники говорят, что около 2 тысяч человек получают ранения от выстрелов в мире ежедневно, а по меньшей мере 2 миллиона живут с ранениями от огнестрельного оружия.

"Легкий доступ к огнестрельному оружию - законному или незаконному - является одной из основных причин насилия с использованием оружия", - отмечают они.

Эксперт Центра гражданских свобод, правозащитник Владимир Яворский также предполагает, что свободное использование оружия в Украине приведет к увеличению количества убийств из-за неосторожности или превышения пределов необходимой обороны.



Он обращает внимание на исследование, показывающее, что в США, где владение оружием в большинстве своем легализовано, значительно большее количество домашних убийств из огнестрельного оружия по сравнению со странами, где есть ограничения для гражданских.



Кроме того, по его словам, есть исследования в США, которые показывают, что количество убийств в штатах, где есть свободная продажа оружия, существенно выше, чем в штатах, где нет такой продажи.