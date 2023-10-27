В Украине представили беспилотник ST1 для поиска мин

16:11 27 октября Киев, Украина

В Украине разработали беспилотник ST1, предназначенный для поиска мин. В среднем ST1 работает в четыре раза быстрее человека.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"ST1 — автономный дрон для поиска мин. Он оборудован катушкой индуктивности и сенсорами, позволяющими облетать препятствия на низкой высоте. Также на борту — мощный микрокомпьютер, обрабатывающий данные и передающий их саперам в режиме реального времени", — сообщил Федоров.

Министр отметил, что беспилотник ищет мины гораздо быстрее человека.

"В среднем ST1 работает в 4 раза быстрее человека. Это значительно ускорит процесс разминирования украинских территорий и сделает его более безопасным. Например, саперы ГСЧС, ВСУ, Нацполиции смогут с безопасного места управлять дроном и искать мины", - сказал Федоров.

Сейчас экспериментальный образец дрона тестируется разработчиками в полевых условиях. По словам Михаила Федорова, команда разработчиков собирает фидбек, работает над усовершенствованием и готовится к масштабированию производства этого БПЛА.