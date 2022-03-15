В Украине появятся новые дорожные знаки, предупреждающие о минах

Украинцев будут предупреждать о возможных опасностях на дорогах, Кабинет министров утвердил новые дорожные знаки, обозначающие опасность, связанную с минами и взрывчатыми веществами.
Соответствующее решение было принято в ходе сегодняшнего заседания правительства.
В частности, размер такого информационного щита должен составлять 70 на 140 сантиметров. Оформление следующее - на белом фоне в центре красный квадрат с черепом и скрещенными костями и предупреждением "Внимание! Мины" или "Осторожно! Мины!".
Также на щите должно быть предупреждение "Не покидайте дорогу! Территория вдоль дороги заминирована!" А также информация, куда нужно сообщать в случае опасности - по номеру 101.
В частности, размер такого информационного щита должен составлять 70 на 140 сантиметров. Оформление следующее - на белом фоне в центре красный квадрат с черепом и скрещенными костями и предупреждением "Внимание! Мины" или "Осторожно! Мины!".
Также на щите должно быть предупреждение "Не покидайте дорогу! Территория вдоль дороги заминирована!" А также информация, куда нужно сообщать в случае опасности - по номеру 101.
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