В Украине появятся бригады психиатрической помощи

Замминистра здравоохранения Ирина Мыкычак сообщила, что Минздрав подготовит 195 команд для оказания психиатрической помощи.
По словам замминистра, в рамках взаимодействия с ВОЗ, Минздрав планирует подготовить до 195 таких команд.
Также Мыкычак сообщила, что финансирование пакета "психиатрическая помощь, предоставляемая мобильными мультидисциплинарными командами", предусматривается в рамках программы государственных финансовых гарантий в 2-4 кварталах 2021 года, то есть с 1 апреля 2021 года.
Пакет медицинских услуг будет оплачиваться по глобальной ставке с учетом нагруженности на команду.
Она добавила, что вся информация о процессе контрактования, о тарифах, о стоимости размещена на сайте НСЗУ, и уже идет подача заявок и контрактирование.
Заместитель министра также сообщила, что в 2021 году НСЗУ в соответствии с нормативной базой, подготовленной Минздравом и утвержденной правительством, заключит договоры со всеми заведениями, которые будут соответствовать требованиям, и оплачивать оказанные услуги в сфере медицинского здоровья в частности, согласно подписанному договору.
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