В Украине появятся бригады психиатрической помощи

11:07 17 Март Киев, Украина

Замминистра здравоохранения Ирина Мыкычак сообщила, что Минздрав подготовит 195 команд для оказания психиатрической помощи.

"На сегодня мы имеем уже разработанный, и завершается согласование в структурных подразделениях Минздрава, приказ Минздрава об утверждении примерного положения о мобильной мультидисциплинарной команде по оказанию психиатрической помощи. Этот приказ определяет все принципы деятельности, порядок образования и основные принципы работы мобильной мультидисциплинарной команды", - сказала Мыкычак.

По словам замминистра, в рамках взаимодействия с ВОЗ, Минздрав планирует подготовить до 195 таких команд.



Также Мыкычак сообщила, что финансирование пакета "психиатрическая помощь, предоставляемая мобильными мультидисциплинарными командами", предусматривается в рамках программы государственных финансовых гарантий в 2-4 кварталах 2021 года, то есть с 1 апреля 2021 года.



Пакет медицинских услуг будет оплачиваться по глобальной ставке с учетом нагруженности на команду.

"Тариф на медицинские услуги по психиатрической помощи, оказываемой мобильными бригадами, вводится впервые. Устанавливается как глобальная ставка в месяц, которая применяется при оказании медицинской помощи по меньшей мере одному пациенту", - отметила Микичак.

Она добавила, что вся информация о процессе контрактования, о тарифах, о стоимости размещена на сайте НСЗУ, и уже идет подача заявок и контрактирование.



Заместитель министра также сообщила, что в 2021 году НСЗУ в соответствии с нормативной базой, подготовленной Минздравом и утвержденной правительством, заключит договоры со всеми заведениями, которые будут соответствовать требованиям, и оплачивать оказанные услуги в сфере медицинского здоровья в частности, согласно подписанному договору.