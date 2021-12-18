В Украине появится специальный представитель Госдепа США

Посол Украины в США Владимир Ельченко подчеркнул, что Украине не хватает представителя власти США, который будет курировать взаимоотношения между странами и восстановит активное участие США в переговорных процессах вокруг украинско-российского конфликта.
Специальным представителем Госдепа по вопросам Украины может стать новый посол США в Украине Кит Дейтон.
Специальным представителем Госдепа по вопросам Украины может стать новый посол США в Украине Кит Дейтон.
Его назначение может произойти сразу после президентских выборов в США в ноябре.
Посол заявил, что слышал о его кандидатуре лишь положительные отзывы, и "нет никакого сомнения, что она будет утверждена, как только Сенат соберется".
Кит Дейтон - генерал-лейтенант в отставке, был стратегическим советником Министерства обороны Украины. В мае президент США Дональд Трамп предложил его кандидатуру на должность посла США в Украине.
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