В Украине появится специальный представитель Госдепа США

18:04 27 Июль Киев, Украина





Специальным представителем Госдепа по вопросам Украины может стать новый посол США в Украине Кит Дейтон. Посол Украины в США Владимир Ельченко подчеркнул, что Украине не хватает представителя власти США, который будет курировать взаимоотношения между странами и восстановит активное участие США в переговорных процессах вокруг украинско-российского конфликта.Специальным представителем Госдепа по вопросам Украины может стать новый посол США в Украине Кит Дейтон.

Его назначение может произойти сразу после президентских выборов в США в ноябре.

"Нам нужен такой человек, и после ноябрьских выборов, надеюсь, такой человек будет назначен. Прямо об этом не говорят, но есть такие намеки, что кто-то будет. На определенном этапе были расчеты на то, что таким человеком станет новый посол США в Украине Кит Дейтон, но, к сожалению, процесс его утверждения в Сенате затянулся, совершенно не по политическим причинам", - рассказал Владимир Ельченко

Посол заявил, что слышал о его кандидатуре лишь положительные отзывы, и "нет никакого сомнения, что она будет утверждена, как только Сенат соберется".

"Но из-за пандемии график работы Конгресса поломан, они несколько месяцев были на карантине. Иногда они собираются, но у них множество насущных медицинских и экономических вопросов", - отметил Ельченко.

Кит Дейтон - генерал-лейтенант в отставке, был стратегическим советником Министерства обороны Украины. В мае президент США Дональд Трамп предложил его кандидатуру на должность посла США в Украине.