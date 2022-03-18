В Украине появился официальный сайт для сбора информации о военных преступлениях

Министерство цифровой трансформации запустило специальный сайт по сбору доказательств военных преступлений Российской Федерации.
Сайт называется «Доказательство». На портале будут собирать улики, сообщает пресс-служба Минцифры.
«24 февраля Россия жестоко вторглась в Украину, нарушая все мировые нормы. За 20 дней войны мы понесли многочисленные потери как человеческих жизней, так и инфраструктуры. За все это враг должен быть наказан и ответственен. Запускаем портал, где собираем все доказательства преступлений оккупанта на нашей земле. Все они будут использованы в Международном уголовном суде в Гааге», – говорится в сообщении.
На сайт «Доказательство» можно скачать фото и видеоматериалы преступлений РФ, в частности:
- боевых действий врага в вашем регионе;
- насилие;
- повреждение объектов инфраструктуры;
- диверсий и т.д.
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