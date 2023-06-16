В Украине подвели первые итоги проверки укрытий и бомбоубежищ

15:38 05 июня Киев, Украина

К сожалению, война учит, что решать проблемы "вдогонку" бывает очень опасно. Пора отходить от русской пословицы "пока гром не грянет, мужик не перекрестится". Когда на кону жизни людей, не время для перекладывания ответственности и деления на своё и чужое.

Только после того, как в Киеве перед закрытым укрытием на территории поликлиники от снарядов погибли две женщины и 9-летняя девочка, был поднят вопрос доступности и пригодности укрытий.

На сегодня, 5 июня, комиссии, в состав которых входят спасатели, полицейские и представители местных органов исполнительной власти, проверили 50 195 укрытий, среди которых оказалось немало непригодных к использованию или закрытых на время проверки. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

"Обследовано 50 195 укрытий (79%), из которых: 4679 (9% от проверенных) оказались закрытыми. 11644 (23% проверенных) - непригодны к использованию", - говорится в сообщении.

В Киеве обследовано 2156 (48%) укрытий, из которых: 137 (6%) оказались закрытыми, 804 (37%) - не отвечали требованиям.

Рейдовые бригады продолжают проверку.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский резко высказался по поводу уровня подготовки укрытий. Ведь в столице часть укрытий до сих пор недоступна людям, а в некоторых частях города их вообще нет.

Как сообщалось, в мобильном приложении Киев Цифровой появилась офлайн-карта укрытий в столице. В нем также можно сообщить о закрытых или недоступных укрытиях.