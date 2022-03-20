В Украине подтвердили обстрел ракетами РФ подземных складов в Делятине

13:31 19 марта Киев, Украина

В ВВС Украины подтвердили нанесение Россией ударов по подземному складу ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области.

Об факте атаки на склады сообщил спикер Командования Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат.

"Действительно враг нанес удар по нашим складам хранения, которые уже были указаны. Тип ракеты будет еще установлен", - сказал он.

Он также подтвердил, что в результате вражеского удара есть повреждения и разрушения. "Была детонация боеприпасов. Пострадавшие уточняются", - сказал он.

При этом командование Воздушных сил ВС не может подтвердить или опровергнуть информацию о заявлениях россиян об ударе авиационным ракетным комплексом "Кинжал".