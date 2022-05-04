В Украине отреагировали на желание РФ возобновить переговоры в Минске

18:18 02 августа Киев, Украина

Россия предложила возобновить переговоры по Донбассу в Минске , представители Украины не видят возможности проведение очной встречи в период действия карантинных ограничений.

Очные переговоры в столице Беларуси помогут повысить их результативность, считает представитель РФ.

"На предыдущем заседании российская делегация выступила с инициативой провести следующую встречу в Минске в очном формате. Пришло время вернуться в очный режим работы. Все возможности для этого есть. Возвращение к такому диалогу поможет улучшить ситуацию в регионе", - сказал он.

На одном из последних заседаний в конце июля из-за нерешенных процедурных вопросов политическая рабочая группа ТКГ не смогла провести формальное заседание. Участники рабочей группы обменялись обновленными списками на обмен и обсудили "процессуальную очистку" относительно заявленных.

В свою очередь представители Украины на переговорах по Донбассу не видят возможности проведение очной встречи Трехсторонней контактной группы в Минске в период действия карантинных ограничений из-за коронавируса. Так прокомментировал соответствующее предложение РФ спикер украинской делегации Алексей Арестович.

"В настоящее время карантинные ограничения из-за COVID-19 украинская сторона воспринимает всерьез и не считает возможной организацию очной встречи. Тем не менее, мы услышали позицию российской стороны. Мы ее обсудим на уровне главы делегации, на уровне МИДа и примем соответствующее решение до момента следующего заседания ТКГ – это 26 августа. Еще есть целый месяц. Мы своевременно уведомим наших партнеров", - сказал он.

По словам Арестовича, "российская сторона выдает желаемое за действительное, говорят о том, что ОБСЕ выступает "за" проведение очной встречи в Минске".

"ОБСЕ никогда не выносит однозначных суждений, пока нет гарантированной и однозначной позиции всех трех сторон переговоров ТКГ. Они выдают желаемое за действительное", - сказал он.

Следующее заседание ТКГ состоится в конце августа.