В Украине отреагировали на желание РФ возобновить переговоры в Минске

Россия предложила возобновить переговоры по Донбассу в Минске, представители Украины не видят возможности проведение очной встречи в период действия карантинных ограничений.
Очные переговоры в столице Беларуси помогут повысить их результативность, считает представитель РФ.
На одном из последних заседаний в конце июля из-за нерешенных процедурных вопросов политическая рабочая группа ТКГ не смогла провести формальное заседание. Участники рабочей группы обменялись обновленными списками на обмен и обсудили "процессуальную очистку" относительно заявленных.
В свою очередь представители Украины на переговорах по Донбассу не видят возможности проведение очной встречи Трехсторонней контактной группы в Минске в период действия карантинных ограничений из-за коронавируса. Так прокомментировал соответствующее предложение РФ спикер украинской делегации Алексей Арестович.
По словам Арестовича, "российская сторона выдает желаемое за действительное, говорят о том, что ОБСЕ выступает "за" проведение очной встречи в Минске".
Следующее заседание ТКГ состоится в конце августа.
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