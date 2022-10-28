В Украине подключение отопления осуществится без изменений и переносов

Отопление уже подключено к 9,2 тысяч объектов социальной инфраструктуры в 21 регионе Украины и Киеве, а также к 19 тысяч жилых домов в 16 регионах.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.
Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев заверил, что подключение отопления осуществляется без изменений и переносов. В первую очередь подключают больницы, детские сады и школы.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.
Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев заверил, что подключение отопления осуществляется без изменений и переносов. В первую очередь подключают больницы, детские сады и школы.
Чернышов также призвал украинцев экономить потребление электроэнергии в пиковые часы.
Министр напомнил, что с 10-го по 28-е октября российскими атаками поражено более 500 объектов, из которых более 40 – объекты энергетической инфраструктуры.
Министр напомнил, что с 10-го по 28-е октября российскими атаками поражено более 500 объектов, из которых более 40 – объекты энергетической инфраструктуры.
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