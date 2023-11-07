В Украине открывают новый лагерь для военнопленных

16:51 07 ноября Киев, Украина

Также параллельно с этим ведутся работы по подготовке к запуску еще одного лагеря.

Содержание военнопленных в специально отведенных для этого местах предусмотрено Женевскими конвенциями. Например, одно из условий – проживание пленных в глубоком тылу. В отличие от рф, Украина соблюдает международные гуманитарные нормы.



Увеличение количества военнопленных рф проект "Хочу жить" объясняет ситуацией на линии фронта и ухудшением мотивации у россиян, а также тем, что россия блокирует обмен пленными.





Как и в случае с лагерем Запад-1, условия в новом лагере будут соответствовать всем требованиям норм международного гуманитарного права. В новом лагере российским военным будет доступна медицинская помощь, трехразовое питание, связь с родными, а также постоянный доступ к Международному комитету Красного креста.