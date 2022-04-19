В Украине от вооруженных нападений российских оккупантов погибло 205 детей

10:05 19 апреля Киев, Украина

Из-за вооруженной агрессии России в Украине погибли 205 детей, раненых - 367.



Более 572 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии России.



Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.



Согласно данным ювенальных прокуроров, больше всего пострадало детей в Донецкой области - 118, Киевской - 108, Харьковской - 91, Черниговской - 54, Херсонской - 43, Николаевской - 40, Луганской - 36, Запорожской - 25, столице - 16, Сумской - 16, Житомирской – 15.



Стало известно, что 14 марта в лесополосе вблизи села Захаровка Киевской области взорвался на неустановленном взрывном устройстве гражданский автомобиль, на котором семья пыталась эвакуироваться в безопасное место. 8-летний ребенок получил ранение, его мать погибла.



Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1141 учебное заведение, из них 99 разрушено полностью.