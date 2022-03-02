В Украине образована делегация для участия в Спецсессии ООН против коррупции

Для участия в Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН против коррупции, по распоряжению президента Украины Владимира Зеленского, была образована делегация Украины в составе трех человек.
Соответствующее распоряжение от 31 мая опубликовано на сайте главы государства.
Главой делегации Президент назначил председателя НАПК Александра Новикова.
Кроме того, в состав делегации вошли заместитель Постоянного представителя Украины при ООН Юрий Витренко и заместитель председателя НАПК Иван Пресняков.
Президент также поручил Национальному агентству по вопросам предупреждения коррупции по согласованию с Министерством иностранных дел утвердить указания делегации для участия в Специальной сессии Генассамблеи ООН против коррупции.
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