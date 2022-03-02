В Украине образована делегация для участия в Спецсессии ООН против коррупции

17:25 31 Май Киев, Украина

Для участия в Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН против коррупции, по распоряжению президента Украины Владимира Зеленского, была образована делегация Украины в составе трех человек.

Соответствующее распоряжение от 31 мая опубликовано на сайте главы государства.

"Образовать делегацию Украины для участия в Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН против коррупции (2 - 4 июня 2021 года, г.Нью-Йорк, США)", - отмечается в документе.

Главой делегации Президент назначил председателя НАПК Александра Новикова.



Кроме того, в состав делегации вошли заместитель Постоянного представителя Украины при ООН Юрий Витренко и заместитель председателя НАПК Иван Пресняков.



Президент также поручил Национальному агентству по вопросам предупреждения коррупции по согласованию с Министерством иностранных дел утвердить указания делегации для участия в Специальной сессии Генассамблеи ООН против коррупции.