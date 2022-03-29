В Украине обновят состав сведений земельного кадастра о госгранице

12:08 04 ноября Киев, Украина

Верховная Рада, в первом чтении приняла законопроект №3987, благодаря которому обновят состав сведений Государственного земельного кадастра о государственной границе.
 
"За" проголосовали 276 народных депутатов.
 
Что предусматривает документ:
  • обновление состава сведений Государственного земельного кадастра о госгранице;
  • сведения о государственной границе Украины вносятся в госкадастр в соответствии с утвержденными документами демаркации (редемаркации, делимитации) украинской границы;
  • проект исключает из числа видов документации по землеустройству техническую документацию по землеустройству по поводу определения и установления в натуре (на местности) госграницы.
Кабинет Министров поддержал данный закон еще в начале августа.