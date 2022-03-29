В Украине обновят состав сведений земельного кадастра о госгранице

Верховная Рада, в первом чтении приняла законопроект №3987, благодаря которому обновят состав сведений Государственного земельного кадастра о государственной границе.
"За" проголосовали 276 народных депутатов.
Что предусматривает документ:
- обновление состава сведений Государственного земельного кадастра о госгранице;
- сведения о государственной границе Украины вносятся в госкадастр в соответствии с утвержденными документами демаркации (редемаркации, делимитации) украинской границы;
- проект исключает из числа видов документации по землеустройству техническую документацию по землеустройству по поводу определения и установления в натуре (на местности) госграницы.
Кабинет Министров поддержал данный закон еще в начале августа.
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