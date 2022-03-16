В Украине намерены в этом году завершить реформу прокуратуры

Рада приняла закон, необходимый для завершения реформирование органов прокуратуры, который позволит уже до 1 сентября назначить членов Совета прокуроров.
Так, законопроект №5157 поддержали 293 депутата.
Он предлагает уполномочить генпрокурора принимать решения о созыве всеукраинской конференции прокуроров для назначения членов Совета прокуроров Украины и органа, осуществляющего дисциплинарное производство, утверждения положения о порядке работы такого органа и его открытия.
Цель законопроекта заключается в необходимости урегулирования вопросов, связанных с завершением реформы органов прокуратуры, и обеспечения своевременного начала деятельности органа, осуществляющего дисциплинарные производства в отношении прокуроров, а также Совета прокуроров Украины.
Документ предусматривает безальтернативную обязательность прохождения аттестации для возможности вступления в должность прокурора в Офисе генпрокурора, областной или окружной прокуратуре, в том числе в случае восстановления на должностях по решениям судов.
Также Рада 276 голосами приняла в первом чтении законопроект №5158, которым планируется упростить отбор кандидатов на должность прокурора.
Закон отменяет требование к кандидатам на должность прокурора обязательно иметь двухлетний стаж работы в области права. Им разрешают по желанию стажироваться в прокуратуре, чтобы получить стаж для назначения на должность прокурора окружной прокуратуры.
Предусмотрено формирование должностей прокуроров-стажеров за счет вакантных или временно вакантных должностей прокуроров окружных прокуратур. Выплата зарплаты таким стажерам будет происходить за счет экономии фонда зарплаты, поэтому дополнительных расходов бюджетных средств не последует.
Документ вносит изменения в спецподготовку прокуроров. Срок подготовки хотят сократить. Она будет включать две стадии. Первичная - изучение основ организации работы в прокуратуре и правил прокурорской этики в Тренинговом центре прокуроров. Вторичная - это стажировка в должности прокурора-стажера.
Кандидата на должность прокурора-стажера будут назначать на конкурсной основе в соответствии с полученным на квалификационном экзамене рейтингом.
Закон определяет круг полномочий прокурора-стажера. Он не может работать на должности старшего прокурора группы прокуроров, выполнять процессуальное руководство в уголовном производстве о тяжких и особо тяжких преступлениях, выполнять работу в Офисе генпрокурора, облпрокуратурах.
Он предлагает уполномочить генпрокурора принимать решения о созыве всеукраинской конференции прокуроров для назначения членов Совета прокуроров Украины и органа, осуществляющего дисциплинарное производство, утверждения положения о порядке работы такого органа и его открытия.
Цель законопроекта заключается в необходимости урегулирования вопросов, связанных с завершением реформы органов прокуратуры, и обеспечения своевременного начала деятельности органа, осуществляющего дисциплинарные производства в отношении прокуроров, а также Совета прокуроров Украины.
Документ предусматривает безальтернативную обязательность прохождения аттестации для возможности вступления в должность прокурора в Офисе генпрокурора, областной или окружной прокуратуре, в том числе в случае восстановления на должностях по решениям судов.
Также Рада 276 голосами приняла в первом чтении законопроект №5158, которым планируется упростить отбор кандидатов на должность прокурора.
Закон отменяет требование к кандидатам на должность прокурора обязательно иметь двухлетний стаж работы в области права. Им разрешают по желанию стажироваться в прокуратуре, чтобы получить стаж для назначения на должность прокурора окружной прокуратуры.
Предусмотрено формирование должностей прокуроров-стажеров за счет вакантных или временно вакантных должностей прокуроров окружных прокуратур. Выплата зарплаты таким стажерам будет происходить за счет экономии фонда зарплаты, поэтому дополнительных расходов бюджетных средств не последует.
Документ вносит изменения в спецподготовку прокуроров. Срок подготовки хотят сократить. Она будет включать две стадии. Первичная - изучение основ организации работы в прокуратуре и правил прокурорской этики в Тренинговом центре прокуроров. Вторичная - это стажировка в должности прокурора-стажера.
Кандидата на должность прокурора-стажера будут назначать на конкурсной основе в соответствии с полученным на квалификационном экзамене рейтингом.
Закон определяет круг полномочий прокурора-стажера. Он не может работать на должности старшего прокурора группы прокуроров, выполнять процессуальное руководство в уголовном производстве о тяжких и особо тяжких преступлениях, выполнять работу в Офисе генпрокурора, облпрокуратурах.
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