В Украине наладили производство артиллерийских снарядов

"На сегодняшний день налажено производство снарядов калибра 122-мм и 152-мм и 120-мм мин силами Укроборонпрома и соответственно входящими в его состав предприятиями. Я надеюсь, что в течение нескольких месяцев они реалистично увеличат свои объемы. Обязательства уже есть. Мы уже опробовали их изделия, и они работают и будут работать на поле боя", - рассказал чиновник.

"Пока, по состоянию на сегодняшний день, производство 155-го калибра для современных артиллерийских платформ натовского стандарта мы не налаживаем. Надеемся, что будем получать эту поддержку от партнеров. Но мы с вами имеем одну украинскую артустановку 155 калибра Богдана. Она прошла первые испытания. У нас есть прямой диалог с производителями. И если и дальше будет происходить развитие этой 155-мм артсистемы, то, соответственно, под нее также будет налажено производство боеприпасов. Пока что снарядов 155 калибра от наших партнеров нам достаточно", - подытожил Резников.