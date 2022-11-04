В Украине наладили производство артиллерийских снарядов
19:35 04 ноября Киев, Украина
Предприятия "Укроборонпрома"
наладили производство снарядов калибром 22-мм и 152-мм и 120-мм, сообщил глава Минобороны Алексей Резников.
"На сегодняшний день налажено производство снарядов калибра 122-мм и 152-мм и 120-мм мин силами Укроборонпрома и соответственно входящими в его состав предприятиями. Я надеюсь, что в течение нескольких месяцев они реалистично увеличат свои объемы. Обязательства уже есть. Мы уже опробовали их изделия, и они работают и будут работать на поле боя", - рассказал чиновник.
Украина в настоящее время не планирует производить боеприпасы
калибра 155 мм для современных артсистем, добавил глава Минобороны.
"Пока, по состоянию на сегодняшний день, производство 155-го калибра для современных артиллерийских платформ натовского стандарта мы не налаживаем. Надеемся, что будем получать эту поддержку от партнеров. Но мы с вами имеем одну украинскую артустановку 155 калибра Богдана. Она прошла первые испытания. У нас есть прямой диалог с производителями. И если и дальше будет происходить развитие этой 155-мм артсистемы, то, соответственно, под нее также будет налажено производство боеприпасов. Пока что снарядов 155 калибра от наших партнеров нам достаточно", - подытожил Резников.
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