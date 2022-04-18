В Украине начал работу чат-бот о войне

Для "интернет-воинов" из Украины создали чат-бот, в котором можно рассказать россиянам правду о войне. Проект носит название Zenyk-bot и позволяет участвовать в информационной войне.
Об этом сообщается на сайте проекта.
Telegram-бот позволяет отправлять сообщения россиянам от украинцев.
Цель проекта – создать и распространить правдивую информацию, с которой россиянам захочется поделиться с ближним окружением.
В базе "бота" больше 10 миллионов номеров. Имеются заготовленные шаблоны сообщений.
"Правительство должно быть для людей, а не наоборот! Покорите его себе! Помогите россиянам организовать их личный Майдан!" - подчеркнули авторы.
Об этом сообщается на сайте проекта.
Telegram-бот позволяет отправлять сообщения россиянам от украинцев.
Цель проекта – создать и распространить правдивую информацию, с которой россиянам захочется поделиться с ближним окружением.
В базе "бота" больше 10 миллионов номеров. Имеются заготовленные шаблоны сообщений.
"Правительство должно быть для людей, а не наоборот! Покорите его себе! Помогите россиянам организовать их личный Майдан!" - подчеркнули авторы.
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