В Украине начал работу чат-бот о войне

10:16 18 апреля Киев, Украина

Для "интернет-воинов" из Украины создали чат-бот, в котором можно рассказать россиянам правду о войне. Проект носит название Zenyk-bot и позволяет участвовать в информационной войне.



Об этом сообщается на сайте проекта.



Telegram-бот позволяет отправлять сообщения россиянам от украинцев.



Цель проекта – создать и распространить правдивую информацию, с которой россиянам захочется поделиться с ближним окружением.



В базе "бота" больше 10 миллионов номеров. Имеются заготовленные шаблоны сообщений.



"Правительство должно быть для людей, а не наоборот! Покорите его себе! Помогите россиянам организовать их личный Майдан!" - подчеркнули авторы.