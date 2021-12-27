В Украине может появиться омбудсмен по вопросам здравоохранения

18:22 19 Апрель Киев, Украина

Нардепы от "Слуги народа" совместно со спикером ВР Дмитрием Разумковым подали законопроект о создании института уполномоченного по медицинским вопросам (Медицинском омбудсмене).

Об этом нардеп Ольга Василевская-Смаглюк сообщила в своем Telegram-канале в понедельник, 19 апреля.



По словам Василевской, в ее округе присылают многочисленные жалобы от пациентов на ненадлежащее медицинское обслуживание. Врачи тоже говорят, что их права нарушают.

"Часто между пациентом и врачом нет медиатора, который бы рассудил, кто прав, а кто нет. И одна, и другая сторона вынуждена защищаться в судах. Пациенты теряют драгоценное время, а врачи – свою репутацию", – написала Василевская-Смаглюк.

Кто может стать уполномоченным по медицинским вопросам:

гражданин Украины, достигший на день избрания 30 лет,

владеющий государственным языком,

имеющий высокие моральные качества,

есть высшее юридическое или медицинское образование,

есть опыт работы по специальности;

в течение последних пяти лет проживающий в Украине.

Назначается Кабинетом Министров по результатам конкурса.



Основные задачи Уполномоченного: