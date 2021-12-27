В Украине может появиться омбудсмен по вопросам здравоохранения

Нардепы от "Слуги народа" совместно со спикером ВР Дмитрием Разумковым подали законопроект о создании института уполномоченного по медицинским вопросам (Медицинском омбудсмене).
Об этом нардеп Ольга Василевская-Смаглюк сообщила в своем Telegram-канале в понедельник, 19 апреля.
По словам Василевской, в ее округе присылают многочисленные жалобы от пациентов на ненадлежащее медицинское обслуживание. Врачи тоже говорят, что их права нарушают.
Кто может стать уполномоченным по медицинским вопросам:
- гражданин Украины, достигший на день избрания 30 лет,
- владеющий государственным языком,
- имеющий высокие моральные качества,
- есть высшее юридическое или медицинское образование,
- есть опыт работы по специальности;
- в течение последних пяти лет проживающий в Украине.
Назначается Кабинетом Министров по результатам конкурса.
Основные задачи Уполномоченного:
Основные задачи Уполномоченного:
- контроль за реализацией права каждого на здравоохранение;
- контроль за реализацией прав пациентов;
- контроль за реализацией прав медицинских работников;
- посредничество в конфликте между пациентом и субъектом государственного контроля.
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