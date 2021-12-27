В Украине может появиться омбудсмен по вопросам здравоохранения

18:22 19 Апрель Киев, Украина

Нардепы от "Слуги народа" совместно со спикером ВР Дмитрием Разумковым подали законопроект о создании института уполномоченного по медицинским вопросам (Медицинском омбудсмене).
 
Об этом нардеп Ольга Василевская-Смаглюк сообщила в своем Telegram-канале в понедельник, 19 апреля.

По словам Василевской, в ее округе присылают многочисленные жалобы от пациентов на ненадлежащее медицинское обслуживание. Врачи тоже говорят, что их права нарушают.
"Часто между пациентом и врачом нет медиатора, который бы рассудил, кто прав, а кто нет. И одна, и другая сторона вынуждена защищаться в судах. Пациенты теряют драгоценное время, а врачи – свою репутацию", – написала Василевская-Смаглюк.
Кто может стать уполномоченным по медицинским вопросам:
  • гражданин Украины, достигший на день избрания 30 лет,
  • владеющий государственным языком,
  • имеющий высокие моральные качества,
  • есть высшее юридическое или медицинское образование,
  • есть опыт работы по специальности;
  • в течение последних пяти лет проживающий в Украине.
Назначается Кабинетом Министров по результатам конкурса.

Основные задачи Уполномоченного:
  • контроль за реализацией права каждого на здравоохранение;
  • контроль за реализацией прав пациентов;
  • контроль за реализацией прав медицинских работников;
  • посредничество в конфликте между пациентом и субъектом государственного контроля.