В Украине могут ввести штрафы за нарушение самоизоляции

09:22 19 Март Киев, Украина

Члены комитета по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовали Раде принят проект закона, предусматривающий наказание в виде штрафа, для нарушителей режима самоизоляции и обсервации.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Первый заместитель министра здравоохранения Ирина Садовяк подчеркнула, что часть больных COVID-19, которые переносят болезнь в легкой форме или находятся в бессимптомной стадии заболевания, пренебрегают правилами самоизоляции.

Законопроект №4540 предусматривает, что нарушение порядка обязательной самоизоляции, обсервации, установленных в решении о карантине, если это не привело к распространению особо опасной болезни, будут наказывать штрафом от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан. Это 3400 - 8500 гривен.