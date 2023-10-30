В Украине могут ввести штрафы за нарушение комендантского часа

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект об ответственности за нарушение гражданами комендантского часа.
Предполагается, что штраф за нарушение комендантского часа будет составлять от пятисот до одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов для граждан, то есть от 8500 до 17 тысяч гривен, а для субъектов хозяйствования (бизнеса — ред.): от трех тысяч до шести тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть от 51 до 102 тысяч гривен.
Законопроект нарабатывался совместно с Министерством внутренних дел и Национальной полицией Украины.
Законопроект нарабатывался совместно с Министерством внутренних дел и Национальной полицией Украины.
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