В Украине могут ввести штрафы за нарушение комендантского часа

07:31 30 октября Киев, Украина

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект об ответственности за нарушение гражданами комендантского часа.

"Цель законопроекта — установить административную ответственность за нарушение гражданами комендантского часа и нарушение субъектом хозяйствования установленных на соответствующей территории специального режима светомаски или режима работы во время действия военного положения", — говорится на сайте ВРУ.

Предполагается, что штраф за нарушение комендантского часа будет составлять от пятисот до одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов для граждан, то есть от 8500 до 17 тысяч гривен, а для субъектов хозяйствования (бизнеса — ред.): от трех тысяч до шести тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть от 51 до 102 тысяч гривен.



Законопроект нарабатывался совместно с Министерством внутренних дел и Национальной полицией Украины.