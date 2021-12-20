В Украине могут ввести админответсвенность за пропаганду гомосексуализма

17:37 22 Июль Киев, Украина

ВР зарегистрировала законопроект об ответственности за пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма, который подала на рассмотрение партия "Слуга народа".
 
Соответствующая карточка законопроекта под номером 3917 размещена на сайте ВРУ.

По мнению депутатов в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно ответственности за пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма должны быть внесены изменения. В данное время текст законопроекта отсутствует

С 2015-го по 2019 год в Киеве состоялось пять Маршей равенства. Они сопровождались столкновениями между полицией и противниками шествия, а также между участниками прайда и членами националистических групп.

В этом году Марш равенства, который должен был состояться в Киеве 21 июня, провели онлайн из-за карантина в связи с пандемией коронавируса.