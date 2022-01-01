В Украине создадут открытый реестр домашних насильников

15:02 21 Апрель Киев, Украина

Замминистра МВД Украины Екатерина Павличенко и представители Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) во время встречи обсудили методы противодействия и предотвращения домашнего насилия.

В МВД намерены внедрить средства электронного контроля за людьми, совершающими домашнее насилие, сообщает пресс-служба ведомства в среду, 21 апреля.



Нацполиция и МВД также изучают возможность создания открытого реестра обидчиков.



Как подчеркнули в МВД, в сотрудничестве с UNFPA они осуществили масштабную информационную кампанию, системное обучение полицейских, материально-техническую помощь по усилению возможностей мобильных групп по противодействию домашнему насилию.



В свою очередь представитель UNFPA в Украине Хайме Надаль заявил, что направления будущего сотрудничества, которые будут полностью согласованными с МВД, будут включать разработку стандартных операционных процедур для работников полиции, развитие способностей мобильных групп и преподавателей учебных центров, создание мобильного приложения для тех, кто пострадал или страдает от насилия.