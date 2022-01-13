В Украине ликвидируют налоговую милицию

15:23 03 Сентябрь Киев, Украина

Верховная Рада приняла за основу законопроект, который предполагает создание Бюро экономической безопасности Украины, оно должно прийти на замену налоговой милиции. 
 
Решение об этом было принято на заседании в четверг, 3 сентября.

Проект закона определяет цели, принципы, правовые и организационные основы создания и деятельности Бюро экономической безопасности Украины как правоохранительного органа, на который возлагается выявление, пресечение, расследование и раскрытие уголовных преступлений в сфере экономики, создающих угрозу жизненно важным интересам Украины, а также предотвращение их совершения в будущем.

Основными задачами Бюро экономической безопасности Украины в законопроекте определены:

1) предотвращение, выявление, пресечение, расследование и раскрытие уголовных преступлений, отнесенных законом к его подследственности;

2) участие в обеспечении экономической безопасности государства путем комплексного противодействия уголовным правонарушениям, которые оказывают существенное негативное влияние на национальную экономику, способствуют ее тенизации, утечке капитала и другим негативным явлениям, которые замедляют темпы экономического роста и угрожают национальным интересам в сфере экономики;

3) сбор и анализ информации по экономической преступности, отнесенной законом к подследственности Бюро экономической безопасности Украины, и определение способов предотвращения ее возникновения в будущем.
 

фото: аналитическая деятельность

Среди полномочий Бюро экономической безопасности указаны:
  • проведение оперативно-розыскной деятельности и предварительного расследования;
  • розыск лиц;
  • аналитическое обеспечение предварительного расследования, оперативно-розыскной деятельности;
  • формирование аналитических материалов для оценки угроз и рисков по уголовным преступлениям, отнесенным законом к его подследственности;
  • осуществление деятельности по хранению средств и другого имущества, на которое наложен арест, и другие.
Бюро экономической безопасности Украины будет формировать базы данных и осуществлять информационно-поисковую и информационно-аналитическую работу.

В состав Бюро экономической безопасности Украины могут входить подразделения детективов, дознания, информационно-аналитические, оперативно-технические подразделения, а также подразделение международного сотрудничества и другие.
 
Предельная численность работников центрального аппарата и территориальных управлений Бюро экономической безопасности Украины будет составлять не более 4 тысяч человек.
 
Комментарий Гетманцева
Руководитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отметил, что это было непростое решение.
"Закон о бюро экономической безопасности принят в первом чтении, с поручением Комитету доработать закон, убрав БЕБ из подчинения Президенту в подчинение КМ.
Это было не простое решение. Спасибо коллегам за поддержку!", - написал он в своем Telegram-канале.