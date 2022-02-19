В Украине легализовали криптовалюту, криптообменники и криптобиржи

Украинские парламентарии 301 голосом приняли закон президента Украины "О виртуальных активах", в этот раз были учтены все поправки Владимира Зеленского. При голосовании за законопроект против выступили 2 депутата, воздержались - 39.
Документ на заседании парламента представил глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслан Магомедов.
Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в своем Телеграм-канале, что закон позволит запустить легальный рынок виртуальных активов в Украине.
Федоров отметил, что для полноценного запуска рынка виртуальных активов нужно изменить Налоговый и Гражданский кодексы.
В пресс-службе Минцифры добавили, что иностранные и украинские криптокомпании смогут работать официально, а украинцы получат защищенный доступ к мировому рынку виртуальных активов. Банки смогут открывать счета для криптокомпаний, а люди смогут задекларировать доходы в виртуальных активах.
В пресс-службе Минцифры добавили, что иностранные и украинские криптокомпании смогут работать официально, а украинцы получат защищенный доступ к мировому рынку виртуальных активов. Банки смогут открывать счета для криптокомпаний, а люди смогут задекларировать доходы в виртуальных активах.
Иными словами, документ предусматривает сделки по продаже/обмену/переводу виртуальных активов.
Согласно изменениям, регулировать рынок виртуальных активов будет Национальная комиссия по ценным бумагам.
Нацкомиссия по ценным бумагам будет:
- формировать и реализовывать политику в области виртуальных активов;
- определять порядок оборота виртуальных активов;
- выдавать разрешения поставщикам услуг виртуальных активов;
- осуществлять надзор и финансовый мониторинг в данной сфере.
Отметим, президент считал, что положения первоначальной версии законопроекта не создавали завершенных правовых механизмов, необходимых для его реализации, и не отвечали конституционным требованиям правовой определенности.Закон приняли еще в сентябре 2021 года. В октябре президент ветировал его, попросив, чтобы рынок виртуальных активов регулировала Национальная комиссия по ценным бумагам. В первоначальной версии документа для этого создавался новый орган власти. Комиссия по ценным бумагам будет выдавать разрешения на криптоуслуги и мониторить сферу.
В первом чтении законопроект приняли еще в декабре 2020 года, зарегистрирован в парламенте он был летом того же года.
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