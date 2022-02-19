В Украине легализовали криптовалюту, криптообменники и криптобиржи

15:17 17 Февраль Киев, Украина

Украинские парламентарии 301 голосом приняли закон президента Украины "О виртуальных активах", в этот раз были учтены все поправки Владимира Зеленского. При голосовании за законопроект против выступили 2 депутата, воздержались - 39.



Документ на заседании парламента представил глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслан Магомедов.



Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в своем Телеграм-канале, что закон позволит запустить легальный рынок Документ на заседании парламента представил глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслан Магомедов.Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в своем Телеграм-канале, что закон позволит запустить легальный рынок виртуальных активов в Украине.

"Сегодня потенциал мировой криптоиндустрии определяется миллиардами инвестиций. Мы уже входим в топ-5 стран-криптолидеров. Однако в Украине криптоактивы до сих пор в тени. Закон позволяет это изменить и детенизировать новый сектор экономики. Криптообменники и криптобиржи смогут работать легально, а украинцы - защитить свои активы от возможных злоупотреблений или мошенничества", - пояснил он суть документа.

Федоров отметил, что для полноценного запуска рынка виртуальных активов нужно изменить Налоговый и Гражданский кодексы.



В пресс-службе Минцифры добавили, что иностранные и украинские криптокомпании смогут работать официально, а украинцы получат защищенный доступ к мировому рынку виртуальных активов. Банки смогут открывать счета для криптокомпаний, а люди смогут задекларировать доходы в виртуальных активах.

Иными словами, документ предусматривает сделки по продаже/обмену/переводу виртуальных активов.

Согласно изменениям, регулировать рынок виртуальных активов будет Национальная комиссия по ценным бумагам. Нацкомиссия по ценным бумагам будет: формировать и реализовывать политику в области виртуальных активов;

определять порядок оборота виртуальных активов;

выдавать разрешения поставщикам услуг виртуальных активов;

осуществлять надзор и финансовый мониторинг в данной сфере.