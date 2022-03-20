В Украине кончились «кадыровцы» - СБУ

12:02 20 марта Киев, Украина

О больших потерях бойцов Рамзана Кадырова и их возвращении в Чечню сообщают контрразведчики Службы безопасности Украины.



За время пребывания в Украине кадыровцы потеряли сотни бойцов и 13 марта вернулись в Грозный.

«26 февраля на украинскую землю в районе гостомельского аэропорта при попытке десантной операции попыталось зайти 450 «кадыровцев». Не вышло. Часть все же смогла высадиться из одного из самолетов и была обстреляна прямо на взлетной полосе. Общие потери бойцов Кадырова за период с 26 по 28 февраля составили несколько сотен бойцов», – рассказал прездставитель контрразведки СБУ.

4 марта прибыл еще один отряд войск нацгвардии Чечни - около 1200 человек. Свой лагерь «кадыровцы» обустроили в лесу под Бородянкой. Как утверждают в СБУ, однажды ночью в лагере был взорван боекомплект, часть бойцов погибли.

«С этого времени они начали действовать осторожнее и разбились на несколько групп. Но непосредственно в боях не участвовали, а занимались лишь тем, что «кошмарили» местное население в районе Бородянки, Бабинцев, Катюжанки и вплоть до Лютижа. Параллельно снимая разные видео для соцсетей», — говорят в контрразведке СБУ.

По сообщению уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, «кадыровцы» захватили психоневрологический интернат в Бородянке в Киевской области, где на тот момент находились 600 человек.



В конце концов, по данным контрразведки СБУ, 13 марта их вывели с территории Киевской области через Беларусь и далее воздушным транспортом в Чечню. В то же время Рамзан Кадыров на днях заявил, что отправляет в Украину еще тысячу своих бойцов.