В Украине кончились «кадыровцы» - СБУ

О больших потерях бойцов Рамзана Кадырова и их возвращении в Чечню сообщают контрразведчики Службы безопасности Украины.
За время пребывания в Украине кадыровцы потеряли сотни бойцов и 13 марта вернулись в Грозный.
4 марта прибыл еще один отряд войск нацгвардии Чечни - около 1200 человек. Свой лагерь «кадыровцы» обустроили в лесу под Бородянкой. Как утверждают в СБУ, однажды ночью в лагере был взорван боекомплект, часть бойцов погибли.
По сообщению уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, «кадыровцы» захватили психоневрологический интернат в Бородянке в Киевской области, где на тот момент находились 600 человек.
В конце концов, по данным контрразведки СБУ, 13 марта их вывели с территории Киевской области через Беларусь и далее воздушным транспортом в Чечню. В то же время Рамзан Кадыров на днях заявил, что отправляет в Украину еще тысячу своих бойцов.
В конце концов, по данным контрразведки СБУ, 13 марта их вывели с территории Киевской области через Беларусь и далее воздушным транспортом в Чечню. В то же время Рамзан Кадыров на днях заявил, что отправляет в Украину еще тысячу своих бойцов.
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