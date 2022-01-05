В Украине изменят большой Государственный Герб

14:55 25 Август Киев, Украина

С 1 октября 2020 года стартует проект, предусматривающий изменение внешнего вида большого Государственного Герба.



Проект постановления Верховной Рады поддержали 279 народных депутатов Украины.



"Поручить Кабинету министров Украины провести конкурс на лучший Проект постановления Верховной Рады поддержали 279 народных депутатов Украины."Поручить Кабинету министров Украины провести конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины в следующие этапы:

к 1 октября 2020 года образовать организационный комитет, разработать и утвердить соответствующие положения, а также решить вопрос финансового и материально-технического обеспечения организации и проведения конкурса.

образовать организационный комитет, разработать и утвердить соответствующие положения, а также решить вопрос финансового и материально-технического обеспечения организации и проведения конкурса. к 1 ноября 2020 года осуществить всестороннее общественное обсуждение эскиза большого Государственного Герба Украины.

осуществить всестороннее общественное обсуждение эскиза большого Государственного Герба Украины. 1 декабря 2020 года определить победителя и представить на рассмотрение Верховной Рады Украины предложения, установленные по результатам конкурса", - говорится в тексте постановления.

Напомним, комитет ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту принять в целом проект постановление об избрании до 1 декабря 2020 года большого Государственного Герба Украины.



