В Украине из-за войны уменьшились запасы зерна

20:17 26 сентября Киев, Украина

Несмотря на то что Украина восстанавливает экспорт зерна, мир движется к наименьшим запасам агропродукции за последние годы, по причине того, что поставки не такие объемные как ранее.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные по поставкам зерна и прогнозам урожая.



Импортеры, производители продуктов питания и животноводы надеялись, что доступность урожая улучшится после того, как этим летом Украина, пораженная войной, возобновила поставки из черноморских портов, а американские фермеры высадили большие урожаи.

"Но ожидается, что Соединенные Штаты, ведущий в мире производитель кукурузы, соберут самый маленький урожай кукурузы за последние три года. Засуха также нанесла ущерб европейским урожаям и грозит предстоящему посевному сезону в Южной Америке", - пишет агентство.

До конца урожайного 2022/23 года мировых запасов кукурузы хватит всего на 80 дней потребления, что на 28% меньше, чем пять лет назад, и является самым низким уровнем с 2010/11, согласно данным, собранным для Reuters Международным советом по зерну.



В этой связи мировые чиновники обеспокоены.



Так, Всемирный банк выделил 30 миллиардов долларов США для компенсации ухудшившегося в результате войны дефицита продовольствия, а президент США Джо Байден на прошлой неделе объявил о выделении почти 3 миллиардов долларов дополнительного финансирования для продовольственной безопасности.