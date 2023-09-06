В Украине идет испытание разного дальнобойного и высокоточного оружия - ГУР

11:51 02 сентября Киев, Украина

В отличие от рф, в применении оружия украинская армия предпочитает современность, технологичность и высокую точность. Как заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, в настоящее время в Украине ведется испытание разного дальнобойного и высокоточного оружия, причем речь идет не только о том, о котором ранее говорили президент Владимир Зеленский и секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он подчеркнул, что данное оружие чрезвычайно качественное, высокоточное и эффективное.

"У нас нет такой роскоши, как заваливать территорию россии разным хламом. Я думаю, врагу должно быть приятно, что такие современные разработки летят на его территорию. В конце концов, они же на что-то рассчитывали, когда нападали на Украину", - добавил представитель ГУР.

Он отметил, что результаты использования упомянутого оружия - обнадеживающие и положительные.

Говоря о характеристиках такого оружия, Юсов отметил, что способна преодолевать большое расстояние.

Напомним, 31 августа президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина успешно применила дальнобойное оружие на расстояние в 700 километров.

Ранее СМИ сообщили, что Украина усовершенствует крылатые ракеты собственного производства Нептун, чтобы они в конце концов смогли долететь до Москвы и других регионов россии.