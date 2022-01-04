В Украине хотят запретить мероприятия с привлечением животных

11:45 27 Апрель Киев, Украина

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается запретить проведение зрелищных мероприятий с привлечением животных.

Законопроект №5406 вносит изменения в законодательство по вопросам защиты животных от жестокого обращения в развлекательной деятельности.

Инициаторами выступили народные депутаты Николай Галушко, Александр Качура, Павел Павлиш ("Слуга народа") и Анна Скороход ("За будущее").



В документе предлагается установить запрет на такие зрелищные мероприятия с привлечением животных:

контактный зоопарк,

передвижной зверинец,

бои животных (собачьи, петушиные и т.д.),

натравливание животных друг на друга,

цирковые выступления с привлечением животных.

Животных, которые использовались в цирках и принадлежат государству, передадут в специальные центры реабилитации. По словам Качуры, в Украине будут создаваться центры реабилитации для спасения, содержания и лечения диких животных, которые попали в результате травмы, стихийного бедствия, незаконного изъятия из природной среды и т.д. В таких центрах они будут проходить физическую и психологическую реабилитацию с возможностью возврата в дикую природу или дальнейшего пожизненного содержания.



Согласно отчету Национального цирка Украины за 2020 год, на балансе госпредприятия числятся 89 животных, в том числе и экзотических.