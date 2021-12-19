В Украине хотят восстановить институт госвещания для борьбы с информационной войной

15:52 30 Ноябрь Киев, Украина

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Олег Дунда сообщил о разработке законопроекта о восстановлении института государственного телевизионного и радиовещания.

Об этом он написал 30 ноября на своей фейсбук-странице.

По его словам, в начале 2022 года законопроект будет внесен в Верховную Раду.

“Мы должны восстановить институт государственного телевизионного и радиовещания, чтобы иметь возможность противостоять в этой информационной войне с Россией. Только у Украины нет ни одного своего канала, и она не может влиять на другие СМИ в целях безопасности страны. Предлагаю не тратить попусту время и создать государственный информационный концерн, который будет заказчиком качественного национального контента у независимых украинских творческих производителей, молодых художников”, – написал он.

По его словам, государство будет только заказчиком контента, а продукт будет распространяться по всем телерадиоканалам: от общенациональных до региональных.

Он добавил, что все СМИ смогут получать контент на конкурентной основе и получат возможность выбора "большого количества качественного национального продукта

“Изменение правил игры на информационном поле – это не какая-то прихоть, это уже вопрос выживания страны. Украина должна получить право на формирование критериев и требований к нашему национальному контенту. И они должны соблюдаться всеми основными СМИ страны. Другой защиты в информационной войне нет”, – написал депутат.