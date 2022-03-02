В Украине хотят ужесточить наказание за служебную халатность

16:53 02 Июнь Киев, Украина

Верховная Рада одобрила наказание до 10 лет лишения свободы за служебную халатность, которая привела к смерти людей.

Соответствующий законопроект №4634 Рада поддержала во время заседания 2 июня.

Закон вносит изменения в статью 367 Уголовного кодекса и предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двух тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (34 тысячи - 85 тысяч гривен) или без такового.
"События, происходящие в последнее время, свидетельствуют о росте числа преступлений в сфере служебной халатности. В частности, последние примеры - пожары в г. Одессе и г. Харькове, связанные с ненадлежащим исполнением должностным лицом своих служебных обязанностей, в результате чего гибнут люди, то есть пострадавшим причиняется смерть, а ответственность несоразмерна нанесенному ущербу", - сказано в обосновании необходимости принятия законопроекта.