В Украине хотят разрешить самогоноварение

14:40 01 Октябрь Киев, Украина

Нардепы подали на рассмотрение законопроект , предполагающий отмену статьи об административных правонарушениях относительно самогоноварения в Украине.



Как указано в пояснительной записке к документу, проект закона направлен на отмену статьи КУоАП, запрещающей изготовление или хранение без цели сбыта самогона или других крепких спиртных напитков домашней выработки, изготовление или хранение без цели сбыта аппаратов для их выработки.



Инициаторами проекта являются пять депутатов фракции "Слуга народа": Галина Третьякова, Игорь Фрис, Дмитрий Любота, Анатолий Костюх и Максим Заремский.



Авторы документа помимо производства и хранения самогона предлагают отменить статью КУоАП, предусматривающую ответственность за приобретение самогона или других крепких спиртных напитков домашней выработки.



По словам нардепов, данный законопроект нацелен на урегулирование процедуры самогоноварения, налогообложения такой деятельности и создания норм и материально-технической базы физических лиц, занимающихся самогоноварением.