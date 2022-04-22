В Украине хотят изменить меру наказания осужденным к пожизненному

18:14 24 ноября Киев, Украина

Комитет по вопросам правовой политики рассмотрел проект Закона „ О внесении изменений в некоторые законодательные акты о выполнении решений Европейского суда по правам человека “ ( No 4048 ).

Согласно ряду внесенных правок, комитет рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект об изменении меры наказания осужденным к пожизненному заключению с возможностью их реинтеграции в обществе.

Об этом сообщает пресс-служба Аппарата ВРУ.

Отмечается, что этот законопроект связан с проектом Закона “О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины и УПК Украины относительно выполнения решений Европейского суда по правам человека” (№ 4049).

“Законопроекты предлагают внести изменения в четырех законодательных актах с целью имплементации нескольких решений Европейского суда по правам человека. Предлагаемые изменения касаются возможности замены наказания лицам, осужденным к пожизненному заключению, на срочное лишение свободы и предусматривают дальнейшую реинтеграцию в общество таких лиц”, — говорится в сообщении.

Также в законопроекте предусмотрено предоставление осужденному возможности ознакомления с электронными копиями материалов уголовного производства после вступления решения суда в законную силу.