В Украине хотят изменить меру наказания осужденным к пожизненному

18:14 24 ноября Киев, Украина

Комитет по вопросам правовой политики рассмотрел проект Закона „О внесении изменений в некоторые законодательные акты о выполнении решений Европейского суда по правам человека“ (No 4048).
 
Согласно ряду внесенных правок, комитет рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект об изменении меры наказания осужденным к пожизненному заключению с возможностью их реинтеграции в обществе.
 
Об этом сообщает пресс-служба Аппарата ВРУ.
 
Отмечается, что этот законопроект связан с проектом Закона “О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины и УПК Украины относительно выполнения решений Европейского суда по правам человека” (№ 4049).
“Законопроекты предлагают внести изменения в четырех законодательных актах с целью имплементации нескольких решений Европейского суда по правам человека. Предлагаемые изменения касаются возможности замены наказания лицам, осужденным к пожизненному заключению, на срочное лишение свободы и предусматривают дальнейшую реинтеграцию в общество таких лиц”, — говорится в сообщении.
Также в законопроекте предусмотрено предоставление осужденному возможности ознакомления с электронными копиями материалов уголовного производства после вступления решения суда в законную силу.
“Во время обсуждения народные депутаты отмечали необходимость четкого определения критериев и оснований для изменения меры наказания осужденным к пожизненному лишению свободы. Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде по результатам рассмотрения проекту Закона № 4048 в первом чтении принять его за основу”, — добавили в сообщении.