В Украине хотят изменить меру наказания осужденным к пожизненному

Комитет по вопросам правовой политики рассмотрел проект Закона „О внесении изменений в некоторые законодательные акты о выполнении решений Европейского суда по правам человека“ (No 4048).
Согласно ряду внесенных правок, комитет рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект об изменении меры наказания осужденным к пожизненному заключению с возможностью их реинтеграции в обществе.
Об этом сообщает пресс-служба Аппарата ВРУ.
Отмечается, что этот законопроект связан с проектом Закона “О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины и УПК Украины относительно выполнения решений Европейского суда по правам человека” (№ 4049).
Также в законопроекте предусмотрено предоставление осужденному возможности ознакомления с электронными копиями материалов уголовного производства после вступления решения суда в законную силу.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии