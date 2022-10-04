07:25 09 ноября Киев, Украина

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль и Управляющий директор, исполнительный вице-президент Международной финансовой корпорации (МФК) Махтар Диоп, во время онлайн-встречи обсудили сотрудничество в сфере инфраструктуры и энергетики, развитие регионов и рынка капиталов.

Глава правительства подчеркнул, что Украина активно восстанавливает инфраструктуру и стремится развивать механизм государственно-частного партнерства (ГЧП). По его словам, МФК и Мининфраструктуры согласовали первые два участка дороги для будущих проектов ГЧП: Луцк – границу Польши и Харьков – Запорожье.

«Мы планируем, что соглашения с МФК будут заключены до конца этого года. Строительство за счет частных инвесторов будет происходить впервые. Очень важно привлечь качественных инвесторов в первые пилотные проекты, чтобы масштабировать механизм на большее количество объектов», – отметил Денис Шмигаль.

Премьер-министр подчеркнул высокий уровень сотрудничества с МФК по подготовке пилотных проектов концессии морских портов "Ольвия" и "Херсон". Он добавил, что учитывая положительные результаты концессии, сотрудничество будет продолжено и по «Морскому торговому порту «Черноморск».

«Надеемся на ускорение работы по имплементации других проектов государственно-частного партнерства, в частности по аэропортам, и концессиям железнодорожных вокзалов», — отметил глава правительства.

Как отметил Денис Шмигаль, Украина также заинтересована развивать государственно-частное партнерство по восстановлению систем орошения.

«Изменение климата и вызовы, связанные с этим, недавно собрали в Глазго многих мировых лидеров. Важно найти правильные шаги для адаптации к изменениям климата, и развитие системы орошения является одним из них. Украина заинтересована в сотрудничестве с МФК для привлечения инвесторов в развитие проектов в сфере ирригации», - отметил Премьер-министр.

Денис Шмигаль добавил, что стратегической целью Украины остается присоединение к энергосистеме ЕС ENTSO-E и развитие возобновляемой

энергетики.

Кроме того, Глава Правительства отметил, что МФК стала первым международным финансовым учреждением, которое подписало соглашение о вхождении в капитал украинского банка с государственной долей и, соответственно, станет акционером «Укргазбанка». Это стало мощным сигналом для всех инвесторов, что страна выполняет свои обязательства по реформированию банковского сектора и построению устойчивой банковской модели, основанной на лучших мировых практиках.

Денис Шмигаль и Махтар Диоп обсудили также финансирование муниципальных проектов. Глава Правительства поблагодарил МФК за поддержку развития муниципальной инфраструктуры.

«Рассчитываем на дальнейшее расширение прямого финансирования МФК местных органов власти, в частности, в привлечении инвестиций в сферу сортировки и переработки твердых бытовых отходов в городах Украины», — подчеркнул Премьер-министр.

Также Денис Шмигаль отметил, что правительство совместно с Национальным банком предпринимают успешные шаги по развитию рынка капитала в Украине. А также правительство нарабатывает механизм внедрения второго (накопительного) уровня пенсионной системы.