В Украине будут наказывать за военные преступления: Верховная Рада приняла закон

19:45 20 Май Киев, Украина

Закон о наказании за военные преступления , принятый Верховной Радой, должен приблизить законодательство Украины к положениям международного гуманитарного и уголовного права.

Закон №2689 поддержали 248 нардепов.





Кроме того, определены особенности уголовной ответственности за агрессию, геноцид, преступления против человечности и военные преступления; а также за преступления против мира, безопасности человечества и международного правопорядка.



Согласно закону, публичные призывы к совершению акта агрессии или развязывание вооруженного конфликта немеждународного характера, а также изготовление материалов с призывами к совершению таких действий или их распространение наказываются арестом



За планирование, подготовку, инициирование или совершение лицом, способным фактически осуществлять контроль или руководство политическими или военными действиями государства, акта агрессии, который из-за его характера, серьезности и масштаба является грубым нарушением Устава Организации Объединенных Наций, грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненно.



Умышленное убийство лица, находящегося под защитой международного гуманитарного права, в связи с международным вооруженным конфликтом или вооруженным конфликтом немеждународного характера будут наказывать лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным. В документе прописаны особенности уголовной ответственности военных командиров, других лиц, которые фактически действуют как военные командиры, а также других начальников за соответствующие международные преступления.Кроме того, определены особенности уголовной ответственности за агрессию, геноцид, преступления против человечности и военные преступления; а также за преступления против мира, безопасности человечества и международного правопорядка.Согласно закону, публичные призывы к совершению акта агрессии или развязывание вооруженного конфликта немеждународного характера, а также изготовление материалов с призывами к совершению таких действий или их распространение наказываются арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до трех лет.За планирование, подготовку, инициирование или совершение лицом, способным фактически осуществлять контроль или руководство политическими или военными действиями государства, акта агрессии, который из-за его характера, серьезности и масштаба является грубым нарушением Устава Организации Объединенных Наций, грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненно.Умышленное убийство лица, находящегося под защитой международного гуманитарного права, в связи с международным вооруженным конфликтом или вооруженным конфликтом немеждународного характера будут наказывать лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным.

От семи до пятнадцати лет лишения свободы можно получить за:

насильственное перемещение населения как в пределах государства, так и за эти пределы;

привлечение лица моложе 15 лет в состав вооруженных сил и иных военных формирований, которые участвуют в вооруженном конфликте;

лишение лица, которое находится под защитой международного гуманитарного права, права на справедливое и надлежащее судопроизводство;

надругательство над человеческим достоинством;

захват или удержание лица в качестве заложника;

незаконное лишение свободы;

изнасилование, сексуальную эксплуатацию или любые другие формы сексуального насилия;

пытки или иное бесчеловечное обращение, которым также считается незаконное проведение любых опытов над человеком;

причинение тяжких или средней степени тяжести телесных повреждений.

Умышленный захват, повреждение и уничтожение имущества в условиях вооруженного конфликта, если это не обосновывается военной необходимостью, наказывается лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет. В случае масштабных действий срок заключения может быть увеличен до пятнадцати лет.



От семи до двенадцати лет грозит за умышленное нанесение удара по:

персоналу, объектам, материалам, оборудованию, транспортным средствам, которые оказывают гуманитарную помощь или входят в состав миссии по поддержанию мира в соответствии с Уставом ООН;

зданиям, материалам, оборудованию, медицинским учреждениям или транспортным средствам, обозначенным отличительной эмблемой или медицинскому персоналу с опознавательными знаками.

В случае смерти или тяжелого увечья потерпевшего те же действия повлекут тюремное заключение на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное.



Тяжкие телесные повреждения или смерть потерпевшего, причиненные с незаконным использованием во время конфликта опознавательных знаков ООН или противника, влекут наказание в виде лишения свободы от семи до пятнадцати лет или пожизненное.