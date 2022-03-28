В Украине будут эвакуировать предприятия в западные регионы

10:27 28 марта Киев, Украина

Правительство утвердило План неотложных мероприятий по перемещению в случае необходимости производственных мощностей субъектов хозяйствования с территорий, где ведутся боевые действия и/или есть угроза боевых действий, на безопасную территорию.

Об этом говорится в распоряжении № 246-р.



Отмечается, что это нужно выполнить до конца марта.



План предусматривает: