В Украине будет усилена защита объектов критической инфраструктуры

17:18 04 ноября Киев, Украина

Госслужба специальной связи и защиты информации будет выполнять функции уполномоченного органа по защите критической инфраструктуры.

Соответствующий закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.



Об этом сообщает



Согласно документу, Госспецсвязи будет выполнять функции уполномоченного органа по защите критической инфраструктуры Украины во время действия военного положения, а также в течение 12 месяцев после его завершения.



Как отметил глава службы Юрий Щиголь, создается перечень объектов критической инфраструктуры (ОКИ), также будет сформирован и наполнен реестр объектов критической информационной инфраструктуры. Об этом сообщает Госспецсвязи Согласно документу, Госспецсвязи будет выполнять функции уполномоченного органа по защите критической инфраструктуры Украины во время действия военного положения, а также в течение 12 месяцев после его завершения.Как отметил глава службы Юрий Щиголь, создается перечень объектов критической инфраструктуры (ОКИ), также будет сформирован и наполнен реестр объектов критической информационной инфраструктуры.

"Это позволит проанализировать уровень их защищенности и усилить устойчивость там, где необходимо, эффективнее выявлять угрозы и предотвращать их, обеспечивать постоянную и надежную защиту таких объектов", - убежден глава Госспецсвязи.

По его словам, у службы есть все необходимые инструменты, техническая база и достаточный кадровый потенциал для эффективного выполнения возложенных на нее новых задач.



