12:43 30 сентября Киев, Украина

В ходе Международного форума оборонных индустрий, который состоялся в Киеве, было решено создать в Украине специальный оборонный фонд. С таким предложением выступил президент Владимир Зеленский. Финансирование фонда будет производиться из дивидендов от государственных оборонных активов и прибыли от продажи конфискованных активов рф.

"В Украине будет учрежден специальный оборонный фонд", – отметил глава государства.

По словам Зеленского, этот спецфонд обеспечит дополнительные ресурсы, в частности, для развития военных производств и поддержки соответствующего сотрудничества для создания новых военных объектов и программ, необходимых для обороны.

"Ресурсы фонда – это плюс к государственным расходам на сферу обороны, оборонное производство и частные инвестиции. Фонд будет наполняться за счет дивидендов от государственных оборонных активов и прибыли от продажи конфискованных российских активов", – рассказал президент.

В рамках Международного форума оборонных индустрий украинские компании подписали 20 документов с иностранными партнерами. Как сообщает Министерство иностранных дел Украины, к моменту закрытия форума к Альянсу оборонных индустрий присоединилось 38 компаний из 19 стран.

Речь идет о соглашениях и меморандумах по изготовлению дронов, ремонту и производству бронетехники и боеприпасов. Среди форматов сотрудничества – совместное производство, обмен технологиями, поставка комплектующих.

Напомним, президент Владимир Зеленский объявил о создании Альянса оборонных индустрий.

Как сообщалось, Украина и США разработают план совместного производства оружия, включая системы противовоздушной обороны.