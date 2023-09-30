В Украине будет учрежден специальный оборонный фонд

В ходе Международного форума оборонных индустрий, который состоялся в Киеве, было решено создать в Украине специальный оборонный фонд. С таким предложением выступил президент Владимир Зеленский. Финансирование фонда будет производиться из дивидендов от государственных оборонных активов и прибыли от продажи конфискованных активов рф.
По словам Зеленского, этот спецфонд обеспечит дополнительные ресурсы, в частности, для развития военных производств и поддержки соответствующего сотрудничества для создания новых военных объектов и программ, необходимых для обороны.
В рамках Международного форума оборонных индустрий украинские компании подписали 20 документов с иностранными партнерами. Как сообщает Министерство иностранных дел Украины, к моменту закрытия форума к Альянсу оборонных индустрий присоединилось 38 компаний из 19 стран.
Речь идет о соглашениях и меморандумах по изготовлению дронов, ремонту и производству бронетехники и боеприпасов. Среди форматов сотрудничества – совместное производство, обмен технологиями, поставка комплектующих.
Напомним, президент Владимир Зеленский объявил о создании Альянса оборонных индустрий.
Как сообщалось, Украина и США разработают план совместного производства оружия, включая системы противовоздушной обороны.
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