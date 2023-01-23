В Украине арестовали два самолета российской компании

В Украине по решению суда арестованы два самолета Ан-148 российской компании, которая находится под санкциями.
Об этом сообщает Офис генпрокурора в понедельник, 23 января.
Об этом сообщает Офис генпрокурора в понедельник, 23 января.
По данным следствия, в 2021 году подсанкционное предприятие, используя кипрскую оффшорную компанию для обхода введенных санкций, заключило договор аренды этих самолетов с украинской компанией, которая использовала их в своей хозяйственной деятельности.
Досудебное расследование в уголовном производстве по фактам пособничества государству-агрессору и коллаборационной деятельности проводит Главное следственное управление СБУ (ч.1 ст.111-2, ч.4 ст.111-1 УК Украины).
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