В Украине арестовали активы бывшего депутата госдумы рф

В Украине арестовали корпоративные права и имущество предприятий по производству бумаги и картона более чем на 1 миллиард гривен, владельцем которых является бывший депутат госдумы рф.
Об этом сообщают пресс-службы БЭБ и Офиса генпрокурора.
Отмечается, что сотрудники БЭБ обнаружили 9 предприятий, подконтрольных бывшему депутату государственной думы рф, полковнику армии рф, которые осуществляли деятельность на территории Украины.
Отмечается, что сотрудники БЭБ обнаружили 9 предприятий, подконтрольных бывшему депутату государственной думы рф, полковнику армии рф, которые осуществляли деятельность на территории Украины.
Также установлено, что сотрудники общества в течение 2019-2021 годов покупали автомобили, нежилые помещения, оборудование и т.д., которое находилось в собственности другой компании и было под залогом в банке, по заниженным ценам.
В рамках досудебного расследования исследована финансово-хозяйственная деятельность указанного юридического лица и установлено, что один из комбинатов в Украине в течение длительного времени под видом возвратной финансовой помощи перечислял в пользу упомянутого общества средства в общей сумме более 129 млн грн.
В рамках досудебного расследования исследована финансово-хозяйственная деятельность указанного юридического лица и установлено, что один из комбинатов в Украине в течение длительного времени под видом возвратной финансовой помощи перечислял в пользу упомянутого общества средства в общей сумме более 129 млн грн.
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