В Украине арестовали активы бывшего депутата госдумы рф

12:53 06 сентября Киев, Украина

В Украине арестовали корпоративные права и имущество предприятий по производству бумаги и картона более чем на 1 миллиард гривен, владельцем которых является бывший депутат госдумы рф.

Об этом сообщают пресс-службы БЭБ и Офиса генпрокурора.



Отмечается, что сотрудники БЭБ обнаружили 9 предприятий, подконтрольных бывшему депутату государственной думы рф, полковнику армии рф, которые осуществляли деятельность на территории Украины.

"В частности была разоблачена компания, занимающаяся издательской деятельностью и производством бумажных изделий в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Следствием установлено, что должностные лица уклонились от уплаты налога на прибыль и земельного налога, что привело к фактическому непоступлению в бюджет свыше 132 млн грн", - говорится в сообщении.

Также установлено, что сотрудники общества в течение 2019-2021 годов покупали автомобили, нежилые помещения, оборудование и т.д., которое находилось в собственности другой компании и было под залогом в банке, по заниженным ценам.



В рамках досудебного расследования исследована финансово-хозяйственная деятельность указанного юридического лица и установлено, что один из комбинатов в Украине в течение длительного времени под видом возвратной финансовой помощи перечислял в пользу упомянутого общества средства в общей сумме более 129 млн грн.