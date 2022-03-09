В Украине 9 марта будет действовать эвакуация по 7 маршрутам - карта

Сегодня, 9 марта, в результате договоренностей с росссийскими оккупантами, открываются гуманитарные коридоры на ряде маршрутов.
Военные согласны прекратить огонь сегодня с 9.00 до 21.00, сообщила на брифинге министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
Маршруты:
Маршруты:
- Из Энергодара в направлении Запорожья
- Из Сум в направлении Полтавы
- Из Мариуполя в направлении Запорожья
- Из Волновахи в направлении Покровска
- Из Изюма в направлении Лозовой
- Киевская область: Из Ворзеля, Бучи, Бородянки, Ирпеня, Гостомеля в Киев (через Стоянка – Белгородка – Киев)
Отдельная спецоперация будет проводиться в г. Ворзель. Там находится Дом малыша, где сейчас находится 55 деток и 26 человек персонала.
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