В Украине 9 марта будет действовать эвакуация по 7 маршрутам - карта

10:26 09 Март Киев, Украина

Сегодня, 9 марта, в результате договоренностей с росссийскими оккупантами, открываются гуманитарные коридоры на ряде маршрутов.

Военные согласны прекратить огонь сегодня с 9.00 до 21.00, сообщила на брифинге министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.



Маршруты:

Из Энергодара в направлении Запорожья

Запорожья Из Сум в направлении Полтавы

Из Мариуполя в направлении Запорожья

Из Волновахи в направлении Покровска

Из Изюма в направлении Лозовой

Киевская область: Из Ворзеля, Бучи, Бородянки, Ирпеня, Гостомеля в Киев (через Стоянка – Белгородка – Киев)

Отдельная спецоперация будет проводиться в г. Ворзель. Там находится Дом малыша, где сейчас находится 55 деток и 26 человек персонала.