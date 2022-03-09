В Украине 9 марта будет действовать эвакуация по 7 маршрутам - карта

10:26 09 Март Киев, Украина

Сегодня, 9 марта, в результате договоренностей с росссийскими оккупантами, открываются гуманитарные коридоры на ряде маршрутов.

Военные согласны прекратить огонь сегодня с 9.00 до 21.00, сообщила на брифинге министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Маршруты:
  • Из Энергодара в направлении Запорожья
  • Из Сум в направлении Полтавы
  • Из Мариуполя в направлении Запорожья
  • Из Волновахи в направлении Покровска
  • Из Изюма в направлении Лозовой
  • Киевская область: Из Ворзеля, Бучи, Бородянки, Ирпеня, Гостомеля в Киев (через Стоянка – Белгородка – Киев)
Отдельная спецоперация будет проводиться в г. Ворзель. Там находится Дом малыша, где сейчас находится 55 деток и 26 человек персонала.
 