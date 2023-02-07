В Турцию должны прибыть около ста украинских спасателей для помощи после землетрясения

17:29 07 февраля Киев, Украина

Почти сто украинских спасателей могут прибыть в пострадавшую от землетрясения Турцию уже сегодня. Об этом на брифинге заявил посол Украины в Турции Василий Боднарь.

"Украина с первых часов объявила о готовности оказать помощь. Уже вышел указ президента о предоставлении помощи, и на его выполнение ГСЧС направляет спасателей где-то в количестве до 100 человек для оказания помощи Турции. По оптимистическому сценарию наши спасатели могут прибыть даже сегодня", — отметил посол Украины в Турции Василий Боднарь.

Он добавил, что детали будут предоставлены в ближайшие часы соответствующим ведомством.



Бондарь рассказал, что для поисковых работ в регион землетрясения направлены местные и международные спасатели, турецкие военные, работники жандармерии, полиции и Красного Полумесяца. Кроме того, помогает большое количество добровольцев.

"Сейчас, по имеющейся информации, более пятидесяти стран уже объявили о предоставлении помощи, часть стран начала присылать своих спасателей, кто направляет спасательную технику, самолеты. То есть помогают кто чем может", — отметил он.

Дипломат добавил, что, кроме того, председательствующая в ЕС Швеция объявила о самом высоком уровне чрезвычайной ситуации, а органы ЕС также помогают Турции в преодолении последствий землетрясения..