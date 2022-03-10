В Турции завершились переговоры Кулебы и Лаврова
12:34 10 Март Киев, Украина
В турецкой Анталии завершились переговоры между главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Переговоры длились приблизительно полтора часа.
На встрече обсуждались вопросы открытия гуманитарных коридоров и режим прекращения огня.
«Остановку огня Россия связывает с выполнением требований Путина в адрес Украины. Украина не сдалась и не сдастся. Мы готовы к дипломатическим решениям, но, пока их нет, будем самоотверженно защищать нашу землю от российской агрессии», - сообщил Кулеба.
"На другие страны мы нападать не планируем, мы и на Украину не нападали," — прокомментировал встречу Лавров.
"Мы не хотим милитаризации Украины, не хотим сохранения тенденции к построению на Украине неонацистского государства," — добавил Лавров.
"Иностранные СМИ манипулируют информацией по роддому в Мариуполе. Он был давно захвачен батальоном «Азов». Оттуда выгнали всех рожениц и врачей," - заявил Лавров.
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