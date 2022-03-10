В Турции завершились переговоры Кулебы и Лаврова

12:34 10 Март Киев, Украина

В турецкой Анталии завершились переговоры между главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Переговоры длились приблизительно полтора часа.



На встрече обсуждались вопросы открытия гуманитарных коридоров и режим прекращения огня.

«Остановку огня Россия связывает с выполнением требований Путина в адрес Украины. Украина не сдалась и не сдастся. Мы готовы к дипломатическим решениям, но, пока их нет, будем самоотверженно защищать нашу землю от российской агрессии», - сообщил Кулеба.

"На другие страны мы нападать не планируем, мы и на Украину не нападали," — прокомментировал встречу Лавров.

"Мы не хотим милитаризации Украины, не хотим сохранения тенденции к построению на Украине неонацистского государства," — добавил Лавров.