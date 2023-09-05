В Турции заложили второй корабль для Украины

В Стамбуле прошла церемония закладки корабля класса "корвет" для Военно-морских сил Украины, сообщили в пресс-службе ВМС.
Это уже второй корабль типа "ADA", который Турция передаст Украине. Первый корвет был спущен на воду 2 октября 2022 года.
Церемонию закладки провели на одном из судостроительных предприятий в Стамбуле. На мероприятии присутствовали заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов и начальник штаба ВМС Украины вице-адмирал Андрей Тарасов.
В ВМС добавили, что все работы выполняются в соответствии с графиками и заключенными договорами.
Это уже второй корабль типа "ADA", который Турция передаст Украине. Первый корвет был спущен на воду 2 октября 2022 года.
Церемонию закладки провели на одном из судостроительных предприятий в Стамбуле. На мероприятии присутствовали заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов и начальник штаба ВМС Украины вице-адмирал Андрей Тарасов.
В ВМС добавили, что все работы выполняются в соответствии с графиками и заключенными договорами.
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