В Турции объяснили, почему не вводят санкции против рф

12:03 27 июня Киев, Украина

Официальный представитель президента Турции Ибрахим Калын заявил, что Анкара не вводит санкции против россии, так как это нанесет больше вреда турецкой экономике, а не российской.



По его словам, Запад периодически сообщает Анкаре о необходимости ввести ограничения, но страна отказывается, чтобы защитить свои интересы. В частности, Турция зависит от иностранных поставок энергии, поэтому «развивает отношения с россией так же, как с Ираном».



Турецкое государство придерживается политики равновесия и хочет быть посредником между Москвой и Киевом, уточнил Калын.

«Если все сожгут мосты, кто в итоге будет вести диалог в россией?» — сказал он.

В мае министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что страна не будет присоединяться к антироссийским экономическим санкциям. До этого аналогичное говорил президент Реджеп Тайип Эрдоган, отмечая, что Анкара не собирается портить добрососедские отношения с кремлем и «ввязываться в это шоу мы не намерены».



Западные страны ввели многочисленные санкции против россии из-за вторжения ее войск в Украину. Число ограничений стало рекордным в мировой истории. Евросоюз принял уже шесть санкционных пакетов, идет обсуждение седьмого. В рамках него предлагается запретить покупать российское золото. Таким образом Европа собирается лишить москву средств для финансирования войны, а олигархов — возможности обналичить свои средства, которые в последнее время они активно переводили в золото.