В Турции объяснили, почему не вводят санкции против рф

Официальный представитель президента Турции Ибрахим Калын заявил, что Анкара не вводит санкции против россии, так как это нанесет больше вреда турецкой экономике, а не российской.
По его словам, Запад периодически сообщает Анкаре о необходимости ввести ограничения, но страна отказывается, чтобы защитить свои интересы. В частности, Турция зависит от иностранных поставок энергии, поэтому «развивает отношения с россией так же, как с Ираном».
Турецкое государство придерживается политики равновесия и хочет быть посредником между Москвой и Киевом, уточнил Калын.
В мае министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что страна не будет присоединяться к антироссийским экономическим санкциям. До этого аналогичное говорил президент Реджеп Тайип Эрдоган, отмечая, что Анкара не собирается портить добрососедские отношения с кремлем и «ввязываться в это шоу мы не намерены».
Западные страны ввели многочисленные санкции против россии из-за вторжения ее войск в Украину. Число ограничений стало рекордным в мировой истории. Евросоюз принял уже шесть санкционных пакетов, идет обсуждение седьмого. В рамках него предлагается запретить покупать российское золото. Таким образом Европа собирается лишить москву средств для финансирования войны, а олигархов — возможности обналичить свои средства, которые в последнее время они активно переводили в золото.
Западные страны ввели многочисленные санкции против россии из-за вторжения ее войск в Украину. Число ограничений стало рекордным в мировой истории. Евросоюз принял уже шесть санкционных пакетов, идет обсуждение седьмого. В рамках него предлагается запретить покупать российское золото. Таким образом Европа собирается лишить москву средств для финансирования войны, а олигархов — возможности обналичить свои средства, которые в последнее время они активно переводили в золото.
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