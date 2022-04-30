В тройку лидеров по доверию украинцев попали Зеленский, Тимошенко и Бойко

13:39 27 июля Киев, Украина

По уровню доверия украинцев лидирующее место занимает Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствуют опубликованные 27 июля результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".



Главе государства доверяют 45% граждан. При этом 52% опрошенных заявили, что не доверяют президенту.



На втором месте рейтинга нардеп, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко – ей доверяют 31% респондентов, не доверяют 68%.



На третьем – сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко – 27% и 57% соответственно.



Следом идет пятый президент Украины и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко – 26% и 72%.



Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю доверяют 18% опрошенных, 51% – нет. Еще 28% не знают его.



Опрос проводился с 23-го по 25 июля среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2500 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.