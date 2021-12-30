В ТКГ заявили о прогрессе в переговорах

19:34 20 Апрель Киев, Украина

На заседании подгруппы по безопасности в ТКГ, благодаря профессиональному содействию главы Спецмониторинговой миссии ОБСЕ, сторонам удалось продвинуться в переговорах.
 
Об этом сообщает в Фейсбуке украинская делегация в ТКГ.
«Во время сегодняшнего заседания подгруппы по безопасности ТКГ сторонам удалось существенно продвинуться в вопросах согласования Дополнения к мероприятиям по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. За основу был взят украинский проект Дополнения», - говорится в сообщении.
Как отмечается, благодаря профессиональному содействию главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ посла Халита Чевика стороны прошли первое чтение в полном объеме, проработав каждый пункт.
«Дату следующей встречи (для второго чтения) определят представители ОБСЕ, не исключено, что такое заседание состоится еще до конца этой недели», - добавили в делегации.
Украинская сторона выразила надежду, что на следующем заседании ТКГ на уровне глав делегаций, которое ожидается 28 апреля, документ, устанавливающий дополнительные мероприятия по соблюдению режима прекращения огня, будет представлен в полностью согласованном варианте.