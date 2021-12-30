В ТКГ заявили о прогрессе в переговорах

На заседании подгруппы по безопасности в ТКГ, благодаря профессиональному содействию главы Спецмониторинговой миссии ОБСЕ, сторонам удалось продвинуться в переговорах.
Об этом сообщает в Фейсбуке украинская делегация в ТКГ.
Как отмечается, благодаря профессиональному содействию главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ посла Халита Чевика стороны прошли первое чтение в полном объеме, проработав каждый пункт.
Украинская сторона выразила надежду, что на следующем заседании ТКГ на уровне глав делегаций, которое ожидается 28 апреля, документ, устанавливающий дополнительные мероприятия по соблюдению режима прекращения огня, будет представлен в полностью согласованном варианте.
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